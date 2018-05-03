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«Мы всегда берем в расчеты российские интересы в Сирии»: министр обороны Израиля
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    «Мы всегда берем в расчеты российские интересы в Сирии»: министр обороны Израиля

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    «Мы всегда берем в расчеты российские интересы в Сирии»: министр обороны Израиля Москва, 3 мая. Израиль учитывает российские интересы в Сирии и рассчитывает, что Россия также будет принимать в расчет интересы еврейского государства в сфере безопасности. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

    «У нас существует горячая телефонная линия между Армией обороны Израиля и российским контингентом, дислоцированным в Сирии. Мы всегда берем в расчеты российские интересы в Сирии и очень надеемся, что и Россия будет принимать в расчет интересы Израиля, связанные с нашей безопасностью», – приводит слова Либермана газета «Коммерсантъ».

    Либерман подчеркнул, что Израиль не угрожает территориальной целостности Сирии и рассчитывает на скорое окончание военного конфликта на территории соседнего государства.

    Напомним, что ВВС Израиля регулярно наносят удары по территории Сирии. Последний налет произошел в начале этой недели, 30 апреля, когда израильские ВВС атаковали в провинциях Хама и Алеппо несколько объектов, предположительно, склады с вооружениями, принадлежащим Ирану и шиитской военизированной группировке «Хезболла». На месте налета был зафиксирован сильный пожар.

    Автор: Антон Зарубин
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