Израиль обещает ударить по С-300, которые может получить Сирия, в случае атаки на свои самолеты

Москва, 3 мая. Израиль обещает нанести удар по зенитным ракетным комплексам С-300, которые могут быть поставлены Сирии, если их используют против израильских самолетов. Об этом заявил министр обороны страны Авигдор Либерман.

В интервью газете «Коммерсант» министр заявил, что в случае, если из комплексов С-300 будет открыт огонь по израильским самолетам, «то мы, безусловно, ответим».

Напомним, о готовности вернуться к вопросу поставок Дамаску систем С-300 заявили в Генштабе ВС РФ сразу после нанесения США, Великобританией и Францией 14 апреля удара крылатыми ракетами по Сирии. Соглашение с республикой на поставку систем С-300 было подписано в 2010 году, однако позже его исполнение было заморожено из-за позиции Запада и Израиля.

Отметим, 30 апреля сообщалось, что Израиль без предупреждения закрыл воздушное пространство на севере страны из-за опасения обстрелов Ираном и сателлитами из Ливана и Сирии, опасаясь ответных ракетных атак.

Армия Израиля неоднократно бомбила объекты на сирийской территории, объясняя это якобы «стремлением не допустить современного оружия в руки враждебных элементов».

В среду сообщалось, что по, данным военного источника, на окраинах сирийских районов Аль-Кадам и Хаджар Аль-Асвад, зачищенных силами Сирийской арабской армии, были обнаружены оружие и боеприпасы израильского производства. Отмечается, что боевики террористической группировки «Исламское государство»1 оставили свое вооружение в траншеях во время бегства.

Напомним, военнослужащие САА ранее также неоднократно находили израильские боеприпасы и лекарства на поле боя с исламистами. Это может свидетельствовать о том, что Израиль спонсирует антиправительственные группировки в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.