Порошенко поручил МИД проработать отзыв представителей Украины из органов СНГ
Киев, 3 мая. Президент Украины Петр Порошенко отдал поручение министерству иностранных дел подготовить предложения об отзыве украинских представителей из координационных органов СНГ.
Соответствующее поручение Порошенко отдал в эту среду в ходе заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины.
«Прошу, Павел Анатольевич (Климкин, глава МИД Украины, прим ФАН), в ближайшее время, на протяжении недели, внести мне предложения об отзыве всех наших представителей из Минска, из координационных органов СНГ», — заявил украинский президент.
Кроме того, идея президента о прекращении участия Украины в деятельности координационного совета СНГ, была поддержана Советом национальной безопасности Украины.
Напомним, что в апреле Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Киева из СНГ.