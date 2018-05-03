Порошенко поручил МИД проработать отзыв представителей Украины из органов СНГ

Киев, 3 мая. Президент Украины Петр Порошенко отдал поручение министерству иностранных дел подготовить предложения об отзыве украинских представителей из координационных органов СНГ.

Соответствующее поручение Порошенко отдал в эту среду в ходе заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины.

«Прошу, Павел Анатольевич (Климкин, глава МИД Украины, прим ФАН), в ближайшее время, на протяжении недели, внести мне предложения об отзыве всех наших представителей из Минска, из координационных органов СНГ», — заявил украинский президент.

Кроме того, идея президента о прекращении участия Украины в деятельности координационного совета СНГ, была поддержана Советом национальной безопасности Украины.

Напомним, что в апреле Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Киева из СНГ.