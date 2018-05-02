Конгрессмены США просят Нобелевский комитет вручить Трампу премию мира

Вашингтон, 2 мая. Представляющие Республиканскую партию, 18 членов палаты представителей конгресса США официально обратилась в Нобелевский комитет с инициативой удостоить президента США Дональда Трампа премии мира за его усилия по разрешению ядерной проблемы КНДР.

В письме конгрессменов отмечается, что Трамп «неустанно работал, чтобы оказать максимальное давление на Северную Корею» и «чтобы принести мир в регион».

Республиканцы выразили мнение, что политика главы Белого дома «мир через силу» «работает и приносит мир на Корейский полуостров».

«Мы полагаем, что никто так не достоин признания (Нобелевского) комитета в 2019 году, чем президент Трамп за его неустанную работу по достижению мира во всем мире», — подчеркивается в письме.

Напомним, 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась историческая встреча между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщала «Газета.ру». Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем десять лет.

Ранее СМИ сообщали, что президент Южной Кореи считает Трампа достойным Нобелевской премии мира. Комментируя данное сообщение, Трамп, как сообщал RT, заявил, что «Мун Чжэ Ин очень добр, что предложил подобное». По словам Трампа, ему нужен только мир.