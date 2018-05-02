«Зенит» и «Спартак» хотят приобрести полузащитника «Динамо» Ташаева

Санкт-Петербург, 2 мая. По информации Федерального агентства новостей, «Зенит» и «Спартак» заинтересованы в приобретении полузащитника «Динамо» Александра Ташаева. Сообщается, что оба клуба готовы удовлетворить запросы бело-голубых, которые за последнее время возросли – теперь за игрока просят порядка 8 млн евро.

Как отмечает источник, сам футболист готов остаться в «Динамо» на следующий сезон, если с командой продолжит работать нынешний главный тренер Дмитрий Хохлов. Кроме того, на решении игрока о переходе в «Зенит» может сказаться неопределенность с приемником Роберто Манчини.

Ташаев – воспитанник московского «Динамо». В текущем сезоне на его счету 25 матчей, 7 голов и 5 результативных передач в чемпионате страны. В декабре 2017 года футболист продлил со своим клубом контракт, истекаюший ближайшим летом, до конца сезона 2019/20.