Пушков назвал Мацейчука, которому запретили въезд в Россию, «самозванцем»
Москва, 2 мая. Гражданин Польши Томаш Мацейчук не работал ни на одно СМИ и не может являться журналистом. Об этом заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя решение российских властей запретить Мацейчуку въезд в Россию до 2048 года.
«Скандалисту и русофобу Т.Мацейчуку запрещен въезд в Россию до 2048 года. Верное решение. И он не «польский журналист», а просто самозванец», – написал Пушков в своем Twitter.
В эту среду Мацейчук был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту «Домодедово». Ему был вручен запрет на въезд на территорию России сроком на 30 лет. Ранее сообщалось, что в отношении Мацейчука было возбуждено уголовное дело по подозрению в экстремизме и разжигании межнациональной розни.
Комиссия СФ по информационой политике занималась т.н. делом Мацейчука и выяснила: у него не было аккредитации МИД, он не работал ни на одно СМИ - ни польское, ни какое либо еще, и журналистом считаться не может.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 2, 2018