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Пушков назвал Мацейчука, которому запретили въезд в Россию, «самозванцем»
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    Пушков назвал Мацейчука, которому запретили въезд в Россию, «самозванцем»

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    Пушков назвал Мацейчука, которому запретили въезд в Россию, «самозванцем»

    Москва, 2 мая. Гражданин Польши Томаш Мацейчук не работал ни на одно СМИ и не может являться журналистом. Об этом заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя решение российских властей запретить Мацейчуку въезд в Россию до 2048 года.

    «Скандалисту и русофобу Т.Мацейчуку запрещен въезд в Россию до 2048 года. Верное решение. И он не «польский журналист», а просто самозванец», – написал Пушков в своем Twitter.

    В эту среду Мацейчук был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту «Домодедово». Ему был вручен запрет на въезд на территорию России сроком на 30 лет. Ранее сообщалось, что в отношении Мацейчука было возбуждено уголовное дело по подозрению в экстремизме и разжигании межнациональной розни.

     

    Автор: Антон Зарубин
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