Крымский артефакт подтвердил наличие абстрактного мышления у неандертальцев – СМИ

Киев, 2 мая. На каменном орудии труда, найденном археологами в Крыму, была обнаружена своеобразная подпись, сделанная рукой неандертальца. Эта находка подтверждает теорию, что неандертальцы обладали способностью абстрактно мыслить. Об этом сообщает журнал PLoS One.

Изучив царапины на поверхности найденного каменного рубила, ученые пришли к выводу, что они появились не случайно, а были нанесены неандертальцем при помощи двух разных инструментов.

«Сделать это, учитывая небольшие размеры этого предмета, было достаточно сложно. Это говорит в пользу того, что этот рисунок был опознавательным знаком этого мастера», — пишет Вадим Степанчук из Института археологии НАНУ в Киеве.

Ранее ученые полагали, что неандертальцы существенно уступали нашим прямым предкам – кроманьонцам – в культурном развитии. В частности, предполагалось, что неандертальцы не обладали речью, религией и даже способностью разводить огонь. Однако все теории были опровергнуты благодаря различным находкам в Хорватии, Израиле, Испании и последнему открытию в Крыму.