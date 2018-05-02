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«Главное, чтобы им позволили выйти оттуда»: россияне с иронией восприняли вход кораблей НАТО в Черное море
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    «Главное, чтобы им позволили выйти оттуда»: россияне с иронией восприняли вход кораблей НАТО в Черное море

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    «Главное, чтобы им позволили выйти оттуда»: россияне с иронией восприняли вход кораблей НАТО в Черное море

    Москва, 2 мая. Россияне с иронией отнеслись к сообщениям СМИ о том, что корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море. 

    Ранее RT сообщил, что корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море. Флагманом эскадры является британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37). 

    Российские интернет-пользователи, комментируя новость, посоветовали «топить корабли», разумеется, в том случае, если те хотя бы на «миллиметр зайдут в наши воды» с недобрыми намерениями.

    «Они Сев.Корее тоже демонстрировали. И что ?», — интересуется пользователь под ником Denis Cherdantsev.

    «Теперь, самое главное, чтобы им позволили выйти оттуда», — иронизирует kupidon.

    «Главное, чтобы им позволили выйти оттуда»: россияне с иронией восприняли вход кораблей НАТО в Черное море

    Некоторые из читателей выразили мнение, что появление кораблей НАТО в Черном море связано с развитием событий в Донбассе. 

    «Это что, возможная поддержка наступления на Донбассе? Очень хочется ошибаться», — пишет Bumba962.

    Его мнение разделяет еще один читатель. «Не случайно они приплыли, все с ведома Фашингтона, жди масштабную провокацию киевских фашистов на Донбассе. Нам нужно дать им достойный отпор, как это было ни раз в нашей истории, чтобы неповадно было наглецам и киевским фашистам провоцировать нас», — считает nik1392.

    «Главное, чтобы им позволили выйти оттуда»: россияне с иронией восприняли вход кораблей НАТО в Черное море

    «Цель проста: надавить на РФ в преддверии в стиле блицкрига рывка ВСУ на Донбасс, авось прокатит», — пишет интернет-пользователь.

    Один из читателей и вовсе выразил предположение, что американцы «хотят увидеть открытие моста», имея в виду строящийся Крымский мост.

    «Главное, чтобы им позволили выйти оттуда»: россияне с иронией восприняли вход кораблей НАТО в Черное море

    Отметим, 30 апреля «Газета.ру» сообщала, что вместо АТО в Донбассе президент Украины Петр Порошенко объявил о начале «Операции объединенных сил». В рамках этой операции должна значительно возрасти степень участия ВСУ. Новый формат силового противостояния будет развиваться в рамках закона «о реинтеграции» Донбасса, создавшего основу для эскалации конфликта. 

    Автор: Олеся Волкова
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