Телохранители Джонни Деппа подали на него в суд

Лос-Анджелес, 2 мая. Телохранители Джонни Деппа Юджин Арбелоа и Мигель Санчез подали на него в суд, сообщает портал TMZ.

Арбелоа и Санчез были приняты на работу в начале 2016 года. Их главной претензией к Деппу является то, что, по их словам, актер активно эксплуатировал их и регулярно ставил в компрометирующее положение.

В частности, они рассказали, что им приходилось управлять автомобилем, в котором голливудский актер перевозил алкоголь и наркотики, следить за неуравновешенными членами его команды, выполнять обязанности нянек для его детей и даже защищать Деппа от самого себя, когда тот вел себя «неадекватно». Периодически они были вынуждены сообщать Деппу о том, что у него на лице остались следы запрещенных веществ после похода в ночной клуб.

Кроме того, Арбелоа и Санчез утверждают, что актер не оплачивал им переработки и даже не предоставлял перерывов на обед.