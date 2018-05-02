Курс доллара впервые с 11 апреля превысил 64 рубля

Москва, 2 мая. Курс доллара США поднялся выше 64 рублей, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Отмечается, что отметку в 64 рубля доллар преодолел впервые с 11 апреля.

По мнению аналитиков, рост доллара происходил на фоне падения нефтяных цен и роста американской валюты на мировом рынке Forex в ожидании итогов майского заседания Федрезерва. Напомним, что ФРС США приняла решение оставить процентную ставку на прежнему уровне.

В 16:51 по московскому времени курс доллара США составил 64,05 рубля. Это на 1,08 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро составил 76,67 рублей, увеличившись на 60-копеек.

Напомним, курс рубля упал в начале апреля после того, как США ввели новые антироссийские санкции, включив в «черный список» ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний.