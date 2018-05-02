Донбасс: ВСУ открыли огонь из танков и гранатометов по поселку у Горловки

Донецк, 2 мая. Украинские силовики вечером в среду открыли огонь по горловскому поселку Озеряновка, сообщили журналистам в оперативном командовании Донецкой народной республики.

По данным представителя оперативного командования, ВСУ ведут обстрел из танков, автоматических и ручных гранатометов. Огонь был открыт по населенному пункту Озеряновка на Горловском направлении.

На данный момент известно о более 20 танковых снарядов, выпущенных ВСУ. Было произведено более 30 выстрелов из гранатометов.

Информация о пострадавших и разрушениях на этот час не поступала.

В оперативном командовании связали начавшийся обстрел с попыткой провокации на ответный огонь в преддверии встречи контактной группы в Минске.

Отметим, как сообщал RT, 30 апреля президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и объявил о переходе к операции объединенных сил на территории.