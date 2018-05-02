Facebook оценит СМИ по рейтингу достоверности

Москва, 2 мая. Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил, что соцсеть начала ранжировать СМИ по рейтингу достоверности.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на BuzzFeed, Цукерберг провел встречу с руководителями нескольких СМИ. Среди представителей прессы были News, New York Times, Wall Street Journal, NBC и другие.

Основатель соцсети объявил, что в настоящее время компания внедряет систему, которая оценивает СМИ на основе рейтинга достоверности и позволяет продвигать или скрывать контент на основе этой метрики.

Отметим, ранее The New York Times сообщил, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 млн пользователей.

На прошлой неделе, как сообщал RT, выяснилось, что кризис общественного доверия к Facebook не повлиял на прибыль компании. Компания Facebook отчиталась, что ее общий доход за первый квартал вырос на 49% — до 12 млрд долларов. Чистая прибыль также подскочила на 65% — до 4,9 млрд долларов.