Сирия: почти триста мирных жителей вернулись в свои дома за сутки – ЦПВС

Дамаск, 2 мая. Почти триста мирных жителей в Сирии вернулись в свои дома за последние сутки. Об этом сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 человек, в Восточную Гуту – 112 человек», – сказал он.

По словам Евтушенко, российский Центр по примирению оказал помощь жителям населенного пункта Телль-Сиккин-Сарут провинции Хама и Авенат-Эль-Кабира провинции Алеппо. Местные жители получили 890 продовольственных наборов, а также партию свежего хлеба. Общий весь переданной гуманитарной помощи составил пять тонн.

Кроме того, российские военные врачи оказали медицинскую помощь 220 жителям Сирии, включая 65 детям. ЦПВС продолжает вести контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За прошедший день в населенный пункт были выведены 172 человека с личным имуществом.