Сирия: нарушения режима прекращения огня зафиксированы в 4 провинциях

Дамаск (Сирия), 2 мая. Нарушение режима прекращения боевых действий за последние сутки зафиксировано в четырех провинциях Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Совместный иранско-российско-турецкий Координационный центр в течение суток продолжал фиксировать нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Даръа.

В ЦПВС отметили, что в Восточной Гуте сохраняется стабильная обстановка. Жители возвращаются к мирной жизни.

В городе Дума продолжается расчистка завалов, специалисты разминируют жилые строения, вывозят боеприпасы и мины. Только за минувшие сутки было разминировано шесть домов и придомовых территорий. Удалось обнаружить и обезвредить 12 самодельных взрывных устройств.