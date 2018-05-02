Сирия: выслеживание и уничтожение боевиков под Дамаском ВКС РФ попало на видео

Москва, 2 мая. В Сети было выложено видео, на котором демонстрируется обнаружение боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) беспилотником ВКС и последующее их уничтожение авиацией.

Видео было опубликовано порталом «Русская Весна». По данным портала, кадры «охоты» на террористов ИГ были сняты в районе Ярмук на юге Дамаска.

На опубликованных кадрах видно, как российский беспилотник выслуживает кочующие бандгруппы террористов и ведет за ними наблюдение. Ранее эти боевики провели атаку на позиции САА из руин Ярмука. Оператор российского беспилотника вел слежку за террористами, а в подходящий момент навел на них авиацию.

Портал отмечает, что наблюдение за боевиками позволило изучить их тактику и отметить важные объекты. Затем по террористам был нанесен удар истребителями Су-34.

1 Организация запрещена на территории РФ.