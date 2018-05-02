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Сирия: появилось видео доставки военными РФ гумпомощи в провинцию Хама
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    Сирия: появилось видео доставки военными РФ гумпомощи в провинцию Хама

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    Сирия: появилось видео доставки военными РФ гумпомощи в провинцию Хама

    Дамаск, 2 мая. Российские военные продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Сирии. В преддверии Дня Победы офицеры надели георгиевские ленточки.

    Россия поддерживает сирийский народ, регулярно поставляя продовольственные наборы и товары первой необходимости в арабскую республику. Накануне конвой российского Центра примирения враждующих сторон в САР прибыл в провинцию Хама. Жители населенного пункта Тельсикин получили 445 проднаборов.

    Медики оказали помощь 25 взрослым сирийцам и 17 несовершеннолетним. Отмечается, что военная полиция и офицеры ЦПВС надели георгиевские ленты в преддверии 9 мая. Как отмечает «Русская весна», российских офицеров сирийцы встречают как освободителей от гнета боевиков.

    Автор: Ирина Селезнева
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