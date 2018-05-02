Сирия: армия Дамаска отразила атаку террористов в районе Хаджр-эль-Асвад

Дамаск, 2 мая. Сирийские военные отразили атаку террористов в районе Хаджр-эль-Асвад на юге Дамаска, сообщило агентство SANA.

Террористы воспользовались для внезапной атаки подземным туннелем, их нападение было отбито. Сирийская армия взяла в плен несколько боевиков. По данным агентства, на южные окраины Дамаска было переброшено подкрепление.

Самолеты ВВС Сирии нанесли точечные удары по позициям боевиков и по их тылам. Сообщается, что террористы понесли потери. Напомним, что правительственные силы начали 20 апреля операцию против форпостов ИГИЛ1 (группировка запрещена в России) в Ярмук и в Хаджр-эль-Асвад.

1 Организация запрещена на территории РФ.