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Сирия: армия Дамаска отразила атаку террористов в районе Хаджр-эль-Асвад
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    Сирия: армия Дамаска отразила атаку террористов в районе Хаджр-эль-Асвад

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    Сирия: армия Дамаска отразила атаку террористов в районе Хаджр-эль-Асвад

    Дамаск, 2 мая. Сирийские военные отразили атаку террористов в районе Хаджр-эль-Асвад на юге Дамаска, сообщило агентство SANA. 

    Террористы воспользовались для внезапной атаки подземным туннелем, их нападение было отбито. Сирийская армия взяла в плен несколько боевиков. По данным агентства, на южные окраины Дамаска было переброшено подкрепление.

    Самолеты ВВС Сирии нанесли точечные удары по позициям боевиков и по их тылам. Сообщается, что террористы понесли потери. Напомним, что правительственные силы начали 20 апреля операцию против форпостов ИГИЛ1 (группировка запрещена в России) в Ярмук и в Хаджр-эль-Асвад.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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