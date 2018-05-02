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ФРС США приняла решение сохранить базовую ставку на уровне  1,5-1,75% годовых
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    ФРС США приняла решение сохранить базовую ставку на уровне  1,5-1,75% годовых

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    ФРС США приняла решение сохранить базовую ставку на уровне  1,5-1,75% годовых

    Вашингтон, 2 мая. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания, состоявшегося 1-2 мая, сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. Об этом сообщает пресс-релиз, опубликованный регулятором.

    Отмечается, что решение ФРС совпало с прогнозами аналитиков. Ранее – в марте – ФРС принял решение поднять процентную ставку на 0,25 процентного пункта. Стоит отметить, что это было первое повышение ставки в нынешнем году, принятое при новом руководителе Федеральной резервной системы Джероме Пауэлле, который сменил на этом посту Джанет Йеллен в феврале 2018 года.

    Повышение базовой процентной ставки в марте стало шестым по счету с декабря 2015 года. До 2015 года ключевая процентная ставка находилась на уровне 0–0,25%. Предыдущее повышение ставки на 0,25 процентного пункта произошло в декабре 2017 года.

     

    Автор: Антон Зарубин
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