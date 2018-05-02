«Возвращайтесь на родину»: в Латвии призвали недовольных языковой реформой уезжать в РФ

Рига, 2 мая. Секретарь Минюста Латвии Янис Иесалниекc призвал жителей страны, которые не согласны с переводом русских школ на латышский язык обучения, уезжать в РФ.

«Если кому-то здесь, в Латвии, не нравится и все хочется по-русски, тогда смело можете возвращаться на родину», — написал Иесалниекс.

Накануне в Риге прошло шествие «Первомайская демонстрация», в котором жители выразили протест против полного перевода школьного образования на латышский язык. В митинге приняли участие порядка 10 тысяч человек.

Ранее прошла еще одна акция против реформы литовского образования. Власти прибалтийской страны 23 марта утвердили поправки к закону о школьном образовании, 2 апреля закон был подписан президентом. В Госдуме считают, что Рига нарушает права нацменьшинств.