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«Возвращайтесь на родину»: в Латвии призвали недовольных языковой реформой уезжать в РФ
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    «Возвращайтесь на родину»: в Латвии призвали недовольных языковой реформой уезжать в РФ

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    «Возвращайтесь на родину»: в Латвии призвали недовольных языковой реформой уезжать в РФ

    Рига, 2 мая. Секретарь Минюста Латвии Янис Иесалниекc призвал жителей страны, которые не согласны с переводом русских школ на латышский язык обучения, уезжать в РФ.

    «Если кому-то здесь, в Латвии, не нравится и все хочется по-русски, тогда смело можете возвращаться на родину»,  — написал Иесалниекс.

    Накануне в Риге прошло шествие «Первомайская демонстрация», в котором жители выразили протест против полного перевода школьного образования на латышский язык. В митинге приняли участие порядка 10 тысяч человек.

    Ранее прошла еще одна акция против реформы литовского образования. Власти прибалтийской страны 23 марта утвердили поправки к закону о школьном образовании, 2 апреля закон был подписан президентом. В Госдуме считают, что Рига нарушает права нацменьшинств. 

    Автор: Ирина Селезнева
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