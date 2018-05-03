Сирия, 3 мая. В результате новых боевых вылетов американских ВВС в Хасаке погибли десять мирных жителей. ВКС РФ уничтожили крупный военный объект исламистов на севере Хамы. В субботу начнется вывоз боевиков из Хомса в Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивали САА прикрытие к югу от Дамаска; уничтожили подземную военную базу боевиков на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили тайник исламистов в районе Восточного Каламуна; нашли общую могилу на востоке Алеппо; достигли соглашения с боевиками на севере Хомса.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам САА северо-западнее Алеппо; организовала митинги в северной части Хомса.

«Исламское государство»1: казнило одного из ополченцев-шиитов южнее Дамаска; организовало взрыв на юге провинции Хасака.

Сирийская свободная армия** (ССА): обнаружила заминированный автомобиль на севере провинции Алеппо.

Международная коалиция: проводила разведывательные полеты над подконтрольными САА территориями Дейр-эз-Зора; вела бомбардировки в провинции Хасака, погибли гражданские лица; нанесла авиаудары в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Курды: конфисковали овец и оружие у мирных жителей населенного пункта Джая Исса в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В течение всего дня на юге от Дамаска продолжались вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Исламского государства». В ходе противостояния правительственным войскам удалось взять под контроль районы Аль-Алаф и Аль-Бассель северо-западнее Хаджар Аль-Асвада. На ранее освобожденных территориях было обнаружено крупное хранилище с оружием ИГ1, передавал Twitter-канал (WithinSyriaBlog). Поддержку силам САР оказывали военные самолеты ВВС Сирии и авиация ВКС РФ. Согласно информации новостного портала Syria Watan News, под ударами сирийских военных самолетов оказались укрепрайоны террористов вблизи квартала Ат-Тадамун.

Стало известно, что один из солдат проасадовских военизированных формирований был казнен террористами. Кроме того, оппозиционные СМИ утверждали, что во время боев погиб один из лидеров ополченческих отрядов Национальных сил обороны****** (NDF), что, тем не менее, не было подтверждено официальными новостными порталами.

Между тем военнослужащие САА продолжили обследовать районы Восточного Каламуна, зачищенные от исламистов вооруженной оппозиции в конце прошлого месяца. В ходе обысков был найден тайный склад боевиков, где находились ракеты, боеприпасы и танки, которые радикалы захватили у САА еще на ранних этапах развития сирийского конфликта.

Провинция Алеппо

На западных окраинах административного центра провинции вновь фиксировались вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами незаконных вооруженных формирований. Как передавал медиа-портал Emaan News Center, столкновения произошли в районе населенных пунктов Кафр Хамра и Тель Хадия, в результате чего был ликвидирован один из боевиков антиправительственной группировки «Джейш Аль-Ахрар».

Возобновились междоусобные стычки в рядах Сирийской свободной армии (ССА). Согласно сведениям агентства новостей Step Agency, одна из радикальных бригад формирования напала на позиции бывших союзников в кантоне Африн, в результате чего обе стороны понесли потери в живой силе.

В северной части Алеппо на территориях, подконтрольных протурецким силам, был обнаружен заминированный автомобиль. Инцидент произошел в городе Джараблус. СВУ удалось обезвредить, прежде чем оно детонировало, передавало информагентство Al Manar News. Местные активисты утверждали, что бомба была заложена радикалами курдских формирований YPG и РПК, отряды которых базируются восточнее Джараблуса. Напомним, члены Рабочей партии Курдистана (РПК) несут ответственность за организацию нескольких терактов на территории Турции.

Между тем на востоке региона была найдена общая могила сирийских солдат. Об этом сообщает новостной портал Al Masdar News. Захоронение находилось недалеко от города Маскана, вокруг которого разворачивались бои год назад. Напомним, данные территории находились в оккупации боевиков «Исламского государства».

Провинция Хомс

В первой половине дня поступала информация о том, что сотрудникам российского Центра по примирению враждующих сторон удалось достичь мирного соглашения с боевиками, базирующимися в северной части провинции Хомс, о чем сообщал информационный портал Al Masdar News. Тем не менее позднее стало известно о том, что не все антиправительственные группировки готовы сложить оружие и капитулировать. Так, на территориях, занимаемых радикальными исламистскими формированиями, прошли митинги против Сирийской арабской армии (САА), проведенные джихадистами, передавало новостное агентство Eldorar. Тем не менее к вечеру стало известно, что эвакуация боевиков все же начнется в эту субботу.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские радикалы продолжили подготовку к началу военной операции против подпольных групп «Исламского государства». Как передавал информационный портал Euphrates Post, Демократические силы Сирии**** (SDF) изъяли у мирного населения в деревне Джая Исса большое количество овец, а также некоторое оружие, служившее средством самозащиты от ИГИЛовцев. Таким образом, гражданские лица оказались безоружными перед возможными вылазками террористов.

Между тем авиация международной коалиции во главе с США осуществила авианалеты в районе населенного пункта Хаджин на юго-востоке региона. До сих пор неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из мирных жителей. Позднее ВВС западного альянса провели разведывательные полеты на западном берегу Евфрата над территориями, занимаемыми правительственными силами и их союзниками. Военные эксперты отмечали, что США стремятся спровоцировать боестолкновения между сирийской армией и курдами, чтобы полностью заполучить восточное побережье Евфрата и расположенные на нем нефтяные месторождения.

Жители города Дейр-эз-Зор в минувшие сутки получили гуманитарную помощь от Организации Объединенных Наций (ООН). Наборы с продовольствием, медикаментами и предметами первой необходимости были распределены среди населения кварталов Маррат, Мазлум, Хатла, Хишам и Табия, передавало агентство новостей Al Masdar News.

Провинция Хама

На севере региона на протяжении всего дня отмечались ожесточенные столкновения между силами террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). По информации новостного портала HalabToday TV, сирийские и российские военные самолеты оказали значительную поддержку правительственным подразделениям. Авиаудары союзников пришлись по оборонительным сооружениям исламистов в районе города Кафр Зета. Как передавало агентство новостей Al Masdar News, после массированной воздушной атаки авиации РФ был уничтожен один из крупнейших военных объектов террористов — подземная военная база формирования «Джейш Аль-Изза», связанного с «Джебхат Фатх Аш-Шам»1***.

Провинция Хасака

ВВС международной коалиции, возглавляемой США, вновь провели боевые вылеты в Хасаке. Как передавал информационный портал Euphrates Post, на этот раз под ударами авиации западного альянса в населенном пункте Аль-Фадель погибли не менее десяти гражданских лиц, многие получили ранения. Напомним, днем ранее в результате авианалетов США скончались по меньшей мере 25 мирных жителей.

Во второй половине дня на оккупированных курдами территориях провинции произошел взрыв. В районе города Ариша сработало взрывное устройство, предположительно заложенное членами подпольных групп «Исламского государства». При взрыве пострадали восемь человек, передавал военный источник в социальной сети Twitter (hosienmortadapressnew).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)