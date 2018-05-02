Южная Африка оценила «шаг Крыма в правильном направлении»

Ялта, 2 мая. Банк России рассматривает возможность введения наднациональной цифровой валюты в рамках БРИКС или Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В начале июня в Ханты-Мансийске пройдет X Международный IT-форум с участием стран БРИКС, и возможно, 2,5 тысячи участников обсудят и такое экономическое нововведение. Ранее представители стран БРИКС посетили Международный экономический форум в Ялте. В кулуарах форума корреспондент ФАН пообщался с коллегой из Южной Африки и BRICS Journal Говенором Макхубела об образе России, Крымом и отношениях между нашими странами.

Наш коллега из Южной Африки приехал в Ялту, чтобы лично убедиться в экономическом росте России, увидеть проекты и возможности российского Крыма. По его словам, будущее России очень важно для стран, входящих в состав БРИКС (напомним, что в этом союзе объединены Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика).

«Нашей делегации из Южной Африки интересно увидеть, какие есть возможности для мировых инвестиций в Крыму, потому что это как раз то, чем мы занимаемся, – говорит Говенор Макхубела. – Здесь мы надеемся найти то, что поощрит развиваться наши страны. Кроме того, мы можем научиться друг у друга, обменяться опытом, увидеть, как у себя развить то, что уже получилось у вас».

Африканский журналист рассказывает, что доверять материалам на российскую тему в мировой прессе стало практически невозможно – все стоит проверять самому, а сделать это можно, только лично приехав в Россию.

«Крым всегда выступает объектом негативных рассуждений о России в прессе, и я здесь, чтобы своими глазами увидеть этот регион и составить о нем мнение, – говорит он. – Инвесторы здесь на форуме говорят о том, что Крым за 20 лет в составе Украины не получал инвестиций, не развивался, и получил эту возможность только в составе России. Сейчас, как говорят крымчане, появились возможности для развития. Судя по всему, вступив в Россию, Крым сделал шаг в правильном направлении».

По мнению африканского аналитика, отношения между Россией и Южной Африкой «отлажены» еще с коммунистических времен, пережили холодную войну, да и сейчас вполне крепки.

«Как бы ни развернулась ситуация в мире дальше, даже вне рамок БРИКС между нашими странами сохранятся отношения», – считает Говенор Макхубела.

Добавим, что на Международный экономический Ялтинский форум в этом году приехали политики из 20 африканских стран.