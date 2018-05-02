Сирия, 2 мая. Жители шиитских городов Аль-Фуа и Кефрая в Идлибе получили гумпомощь, сброшенную с самолетов ВКС РФ. На позициях ИГ1 в Дамаске было найдено оружие израильского производства. Боевики покинут север Хомса в субботу, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: сбросили гумпомощь жителям осажденных шиитских городов Аль-Фуа и Кефрая северо-западнее Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: получили подкрепление на юге Дамаска; обнаружили израильское оружие на позициях бежавших ИГИЛовцев в Дамаске.

Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась авиаударам ВВС Сирии в северной части Латакии.

«Исламское государство»1: заявило, что боевики готовы противостоять курдам в Дейр-эз-Зоре; лишилось подземного тоннеля в провинции Ниневия в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: заключила мирное соглашение с властями САР об эвакуации из Хомса в Идлиб.

Международная коалиция: окажет поддержку курдским формированиям в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) официально установила контроль над северной частью лагеря «Аль-Ярмук», после того как боевики коалиции «Тахрир Аш-Шам» были эвакуированы в провинцию Идлиб. Новостной портал Al Masdar News сообщает о том, что в освобожденный район уже прибыло подкрепление правительственных сил, чтобы начать наступление на данном направлении.

Военный источник в социальной сети Twitter (sayed_ridha) сообщает о том, что на окраинах районов Аль-Кадам и Хаджар Аль-Асвад, зачищенных силами САР, были обнаружены оружие и боеприпасы израильского производства. Отмечается, что ИГИЛовцы оставили свое вооружение в траншеях во время бегства. Напомним, военнослужащие САА ранее также неоднократно находили израильские боеприпасы и лекарства на поле боя с исламистами. Это может свидетельствовать о том, что Израиль спонсирует антиправительственные группировки в Сирии.

Провинция Латакия

В северной части провинции Латакия внезапно вспыхнули новые вооруженные стычки между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями. Согласно сведениям интернет-портала Emaan News Center, подконтрольного оппозиции, сирийские ВВС нанесли авиаудары по фортификационным сооружениям радикальных групп Сирийской свободной армии (ССА) в районе Туркоманских гор. О нанесенном джихадистам уроне не сообщается. Напомним, радикалы, дислоцирующиеся недалеко от границы с соседней провинцией Идлиб, нередко ведут провокационные обстрелы укрепрайонов Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Хомс

Стало известно, что переговоры между лидерами вооруженной оппозиции и сирийским правительством при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон прошли успешно. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (hosienmortadapressnew), эвакуация боевиков в Идлиб начнется в эту субботу. Тем временем оппозиционные СМИ продолжают публиковать сообщения о том, что исламисты не намерены сдавать занимаемые позиции.

Провинция Идлиб

Информационный портал Emaan News Center сообщает о том, что российские военные самолеты сбросили гуманитарную помощь жителям населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрая, осажденных боевиками террористического альянса «Тахрир Аш-Шам». Напомним, шиитские города находятся в блокаде с 2012 года, тем не менее по условиям мирного соглашения между силами «Джебхат Ан-Нусры»1*** и властями САР пять тысяч гражданских лиц будут вывезены в безопасные районы, подконтрольные Сирийской арабской армии (САА), в обмен на эвакуацию исламистов из Дамаска в Идлиб. Часть местных жителей уже покинули Аль-Фуа и Кефраю.

Между тем исламисты «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 продолжают насильственно насаждать свои порядки на оккупированных ими территориях. Оппозиционные источники передают, что радикалы «Ан-Нусры» потребовали руководство университета в городе Саракеб организовать раздельное обучение для лиц противоположного пола. В том случае, если требование исламистов не будет исполнено, университет закроют.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне стало известно о том, что Демократические силы Сирии**** (SDF) намереваются возобновить контртеррористическую операцию в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Командование проамериканских отрядов заявило о том, что поддержку курдским подразделениям будут оказывать военные самолеты международной коалиции во главе с США. Кроме того, по данным иракских военных источников, ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби» также примут участие в боестолкновениях с ИГИЛовцами в том случае, если террористы приблизятся к сирийско-иракской границе и попытаются проникнуть в Ирак. Напомним, кампания под названием «Буря Джазиры» была приостановлена после того, как значительная часть курдских подразделений направилась в сторону Африна, чтобы выступить против турецких вооруженных сил. Согласно сообщениям медиа-порталов, связанных с террористической группировкой, ИГИЛовцы готовы отразить атаки «демократической армии».

Ирак

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что к югу от Мосула в провинции Ниневия был обнаружен 400 метровый тоннель террористов «Исламского государства», в котором боевики хранили боеприпасы и оружие. Предполагается, что подземный переход принадлежал подпольным группам «Исламского государства», которые неоднократно предпринимали попытки нападений на опорные пункты вооруженных сил Ирака, а также атаковали мирных жителей региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)