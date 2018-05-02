Еврокомиссия предложила членам ЕС увеличить взносы после Brexit

Брюссель, 2 мая. Еврокомиссия (ЕК) предложила 27 странам, остающимся в ЕС после Brexit, увеличить взносы в бюджет на период 2021-2027 годов. Об этом заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер на пресс-конференции.

Евросоюзу необходимо закрыть «дыру» в бюджете, которая образуется после выхода Британии. Отмечается, что Лондон ежегодно вносил свыше 10 млрд евро, к тому же, необходимо выделить средства на ряд важных программ. Следовательно, оставшимся членам Евросоюза предлагается увеличить свои взносы.

Решения по изменению бюджетной системы должны утверждаться единогласным решением стран-членов. Гюнтер Эттингер добавил, что ЕК планирует сократить расходы на сельскохозяйственную политику и так называемую «политику сплочения».