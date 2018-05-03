Сирия, 3 мая. Армия САР перехватила конвой с вооружением боевиков, движущийся в Хомс, на северо-западе от Даръа. ИГ1 формирует ударную группу для контратаки позиций САА на южной окраине Дамаска. «Джебхат ан-Нусра»***1 нанесла ракетный удар по городу Аль-Баас в Эль-Кунейтре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: осматривают территории в районе Бейт Сахм на юге Дамаска с целью формирования коридора для вывода сил вооруженной оппозиции; перехватили конвой с вооружением боевиков, движущийся на север Хомса, в провинции Даръа.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): нанесла ракетный удар по северным окрестностям города Аль-Баас в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 формирует ударную группу для контратаки позиции САА на южной окраине района Хаджар Аль-Асвад в Дамаске.

«Ахрар аш-Шам»: вместе с другими группировками готовится к началу эвакуации из Растанского котла, которая стартует в эту субботу.

Сирийская свободная армия** (ССА): утверждает, что захватила в плен бойца «Хезболлы», собиравшего разведданные в оккупированном городе Джасим к северо-западу от Даръа.

Провинция Дамаск

Полевые командиры «Исламского государства» формируют ударную группу террористов для прорыва линии обороны Сирийской арабской армии (САА) на юге анклава в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад города Дамаска. По данным военных источников новостного портала Damascus Now, боевики тем самым рассчитывают отбить ранее утраченные позиции на этом направлении и в дальнейшем развить преимущество, полностью сорвав операцию войск САР в южных пригородах столицы.

Сирийская армия приступила к осмотру территорий в районе Бейт Сахм на юго-востоке Дамаска с целью формирования коридора для грядущего вывода сил так называемой вооруженной оппозиции и создания пунктов сбора боевиков и сдачи оружия. По сведениям информагентства Muraselon, эвакуации радикалов и этого столичного пригорода, а также соседних районов Ялда и Баббила начнется уже в ближайшие дни. Ранее оппозиционные бандформирования покинули западные кварталы Ярмука.

Провинция Хомс

Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (@Sohayb_Masri1), эвакуация боевиков из северной части провинции Хомс и южных окраин соседней Хамы начнется уже в эту субботу 5-го мая. Основная часть исламистов будет вывезена в Идлиб и подконтрольный протурецким радикалам город Джараблус на севере Алеппо. В соответствии с договоренностями с российским Центром по примирению сторон и сирийским руководством перед этим боевики должны сдать правительственным войскам САР все имеющееся у них среднее и тяжелое вооружение. Те же радикалы, которые не замешаны в военных преступлениях против гражданского населения и не являются членами «Джебхат ан-Нусры» могут остаться в регионе и рассчитывать на получение амнистии. На границе двух провинции располагается так называемый Растанский котел, внутри которого почти с самого начала сирийского кризиса дислоцируются отряды Сирийской свободной армии (ССА) «Джебхат Фатх аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и других антиправительственных группировок.

Провинция Даръа

Сирийские военнослужащие перехватили автомобильный конвой с оружием и боеприпасами боевиков-исламистов на северо-западе провинции Даръа недалеко от границы с Эль-Кунейтрой. По информации местного источника на его странице в Twitter (@ahmadalissa), вооружение и патроны предназначались для отрядов террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», которые намерены продолжать сопротивление в районе Растанского котла на границе провинций Хомс и Хама. Предполагается, что конвой мог быть направлен джихадистам израильскими спецслужбами.

Канал оппозиционной «Свободной армии» в Twitter (@FSAPlatform) утверждает, что в оккупированном боевиками городе Джасим, расположенном к северо-западу от Даръа, был задержан член ливанской проправительственной организации «Хезболла», собирающий разведданные о расположении сил вооруженной оппозиции. По данным источника, боевики ССА в настоящий момент продолжают допрашивать арестованного. Официальных комментариев по поводу этих сведений, однако, пока не поступало.

Провинция Эль-Кунейтра

Отряды джихадистов, базирующиеся на склонах Голанских высот в провинции Эль-Кунейтра, обстреляли прифронтовой населенный пункт Аль-Баас, находящийся под управлением официального Дамаска. Согласно информации местного Twitter-канала (@AlQuneitratoday), террористы выпустили несколько ракет по северной окраине города. Никто из мирных жителей, к счастью, не пострадал. В последнее время мирные кварталы поселения все чаще подвергаются ударам исламистов. Так, например, недавно под огнем оказался местный госпиталь и близлежащая жилая застройка. На Голанах, в частности, дислоцируются боевики «Джебхат Фатх аш-Шам», а также подконтрольных «Ан-Нусре» группировок. Ряд военных экспертов подозревают их в связях с израильскими спецслужбами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)