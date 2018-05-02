Появились фото с места крушения самолета С-130 в США

Вашингтон, 2 мая. В американской Саванне штат Джорджия потерпел крушение военно-транспортный самолет С-130. Появились фото с места авиакатастрофы.

На борту самолета находились пять человек, по последним данным, двое из них погибли. На месте инцидента дежурят оперативные службы, трасса перекрыта. С-130 «Геркулес» является основным военно-транспортным самолетом ВВС США.