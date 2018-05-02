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Появились фото с места крушения самолета С-130 в США
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    Появились фото с места крушения самолета С-130 в США

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    Появились фото с места крушения самолета С-130 в США

    Вашингтон, 2 мая. В американской Саванне штат Джорджия потерпел крушение военно-транспортный самолет С-130. Появились фото с места авиакатастрофы. 

    На борту самолета находились пять человек, по последним данным, двое из них погибли. На месте инцидента дежурят оперативные службы, трасса перекрыта. С-130 «Геркулес» является основным военно-транспортным самолетом ВВС США. 

    Автор: Ирина Селезнева
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