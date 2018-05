Жертвами крушения военно-транспортного самолета С-130 в США стали два человека

Вашингтон, 2 мая. По меньшей мере два человека погибли при крушении военно-транспортного самолета С-130 в Саванне. Отмечается, что воздушное судно выполняло тренировочный полет.

Самолет C-130 Hercules ВВС США разбился примерно в 11:30, он выполнял тренировочную миссию. Известно, что на борту судна находились пять членов экипажа. На месте инцидента перекрыто шоссе, работают экстренные службы.

Scene pick of plane crash in Pooler, Chatham Emergency confirms 5 on board 2 dead as of now @WTGSFOX28 pic.twitter.com/LpZpoQNcnd