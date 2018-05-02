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Жертвами крушения военно-транспортного самолета С-130 в США стали два человека
Весь мир
Жертвами крушения военно-транспортного самолета С-130 в США стали два человека
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    Жертвами крушения военно-транспортного самолета С-130 в США стали два человека

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    Жертвами крушения военно-транспортного самолета С-130 в США стали два человека

    Вашингтон, 2 мая. По меньшей мере два человека погибли при крушении военно-транспортного самолета С-130 в Саванне. Отмечается, что воздушное судно выполняло тренировочный полет.

    Самолет C-130 Hercules ВВС США разбился примерно в 11:30, он выполнял тренировочную миссию. Известно, что на борту судна находились пять членов экипажа. На месте инцидента перекрыто шоссе, работают экстренные службы.

    Автор: Ирина Селезнева
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