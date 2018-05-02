Лукашенко снял с должности главу Минэнерго Белоруссии

Минск, 2 мая. Глава Минэнерго Белоруссии Владимир Потупчик освобожден от занимаемой должности, сообщила пресс-служба президента Александа Лукашенко.

Освобождение Владимира Потупчика от должности предусмотрено указом, подписанным президентом республики. Ранее Александр Лукашенко заявил, что необходимо ужесточить контроль за работой руководителей высшего звена.

В особенности это касается представителей кабмина. Лукашенко объяснил такую политику тем, что некоторые чиновники «просто обнаглели».