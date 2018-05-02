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Помпео принес присягу госсекретаря США, пообещав «служить народу Америки»
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    Помпео принес присягу госсекретаря США, пообещав «служить народу Америки»

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    Помпео принес присягу госсекретаря США, пообещав «служить народу Америки»

    Вашингтон, 2 мая. Госсекретарь США Майк Помпео принес присягу в качестве главы американской дипломатии, в церемонии принял участие американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.

    Майк Помпео официально возглавил Госдепартамент США. Он поднял правую руку, положив левую руку на Библию и торжественно повторил за вице-президентом Майком Пенсом слова присяги. Помпео пообещал «служить народу Америки».

    Церемония была символической, поскольку работать на посту главы американской дипломатии Помпео начал еще на минувшей неделе. Напомним, что сенат США утвердил его кандидатуру 26 апреля. Помпео сменил Рекса Тиллерсона, став 70-м госсекретарем.

    Автор: Ирина Селезнева
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