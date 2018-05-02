Польскому журналисту Мацейчуку запретили посещать Россию до 2048 года

Москва, 2 мая. Польский журналист Томаш Мацейчук получил запрет на въезд в Россию сроком на 30 лет. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«Получил запрет на въезд в Россию сроком на 30 лет — до 10 апреля 2048», — написал Мацейчук.

Как стало известно, уведомление о запрете на въезд на территорию России Мацейчук получил в московском аэропорту «Домодедово». По словам польского журналиста, он вылетает обратно в Германию. Отметим, что Мацейчук предупрежден об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы России.

Напомним, в съемной квартире Мацейчука в подмосковных Мытищах был проведен обыск. По словам журналиста, его подозревают в «действиях, разжигающих ненависть и вражду». Ряд СМИ также писал, что Мацейчук подозревается в экстремизме и разжигании межнациональной розни.