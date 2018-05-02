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В Донецке на митинг в память о погибших в Одессе пришли более трех тысяч человек
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    В Донецке на митинг в память о погибших в Одессе пришли более трех тысяч человек

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    В Донецке на митинг в память о погибших в Одессе пришли более трех тысяч человек

    Донецк, 2 мая. На центральной площади Донецка более трех тысяч человек собрались, чтобы почтить память погибших в доме профсоюзов в Одессе 2 мая.

    В Донецке проходит траурный митинг в память об Одессе, жители столицы ДНР держат флаги республики. В их руках черные воздушные шары с надписью «Одесса». По окончанию мероприятия здесь установят памятный камень с табличкой о событиях 2014 года, пишет РИА Новости. 

    На Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Активисты «антимайдана» в Одессе разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Радикалы спровоцировали стычки, драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, где укрылись активисты. Жертвами трагедии 2 мая 2014 года стали свыше 48 человек, более 250 получили ранения.

    Автор: Ирина Селезнева
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