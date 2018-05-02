Меню
Происшествия
Самолет Southwest Airlines совершил аварийную посадку в штате Огайо из-за разбитого стекла
Весь мир
Жертвами крушения военно-транспортного самолета С-130 в США стали два человека
Следующая новость
Загрузка...

    Самолет Southwest Airlines совершил аварийную посадку в штате Огайо из-за разбитого стекла

    60

    Самолет Southwest Airlines совершил аварийную посадку в штате Огайо из-за разбитого стекла

    Москва, 2 мая. Самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил аварийную посадку в американском штате Огайо после того, как один из иллюминаторов треснул. Такие сведения приводит издание Cincinnati.com.

    Как стало известно, самолет следовал из Чикаго в штат Нью-Джерси. Когда один из нескольких слоев иллюминатора разбился, было принято решение совершить аварийную посадку в Кливленде.

    По информации авиакомпании, самолет сел в аэропорту для осмотра и технического обслуживания. Информация о пострадавших не поступала. Стоит отметить, что пассажирам был предоставлен другой лайнер.

    По опубликованным фотографиям издания New York Daily News видно, что в иллюминаторе отсутствует часть стекла.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.