Самолет Southwest Airlines совершил аварийную посадку в штате Огайо из-за разбитого стекла

Москва, 2 мая. Самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил аварийную посадку в американском штате Огайо после того, как один из иллюминаторов треснул. Такие сведения приводит издание Cincinnati.com.

Как стало известно, самолет следовал из Чикаго в штат Нью-Джерси. Когда один из нескольких слоев иллюминатора разбился, было принято решение совершить аварийную посадку в Кливленде.

По информации авиакомпании, самолет сел в аэропорту для осмотра и технического обслуживания. Информация о пострадавших не поступала. Стоит отметить, что пассажирам был предоставлен другой лайнер.

По опубликованным фотографиям издания New York Daily News видно, что в иллюминаторе отсутствует часть стекла.