Парк Горького открыл юбилейный 90-й сезон. ФАН-ТВ

Парку имени Горького 90 лет! Но, несмотря на столь солидный возраст, он встречает гостей с юношеским огоньком и задором. Зажигательными танцами и парадом приветствуют творение чуда-техники из Сколково — Промобота в блестящих доспехах. В Китае и Европе его лицо из глянцевого пластика уже узнаваемо. Робот трудится в сфере обслуживания. А в России он пока только присматривается к вакантным должностям.

«Он создан для того, чтобы общаться с людьми. По сути, это интерфейс между нами и цифровым миром. Очень удобный. Он работает и гидом, и охранником может работать, и хостесом, и промоутером», — рассказывает сопровождающий Промобота Павел Попов.

Фото, селфи, интервью. Кибермен в черном облачении стал настоящей звездой праздника.

«Ну конечно техника у нас развивается. Тем более мы живем электроникой, кибернетикой. И нам-то повезло. Мы тоже растем с молодежью. Ходим, молодеем», — делится пенсионерка Валентина Стаханова.

В ногу со временем живет и сам парк. Этим летом на месте заброшенного проезда от Ленинского проспекта появится еще один вход, особо удобный для пассажиров общественного транспорта, ближайший к метро. А кроме того, здесь протянется зеленый бульвар. Под специальным навесом можно будет гулять, не страшась непогоды. Появится парадная лестница к смотровой площадке с видом на парк.

Сделать вход в этом месте предлагали еще 30-х годах прошлого века советские архитекторы Алексей Щусев и Александр Власов. За 90 лет парк Горького увеличился в несколько раз. Сегодня его частью стали и Нескучный сад, и Воробьевы горы, и Музеон.

Процедуры омоложения и развитие парка по достоинству оценивают посетители. Сегодня он становится доступным для каждого, лестницы оборудованы пандусами для колясок. Всего же за день отдохнуть от городской суеты сюда приходят порядка 25 000 людей. Можно, кстати, и поработать, ведь на всю территорию раздается бесплатный Wi-Fi.

Парк Горького радушно встречает вот уже четвертое поколение москвичей. Люди гуляют по аллеям, смотрят кино под открытым небом, наблюдают за звездами в Обсерватории, играют в теннис, пляжный волейбол и танцуют на Пушкинской набережной. За лето здесь проведут «День детей», «День искусства», «День добра» и еще более 30 крупных фестивалей.