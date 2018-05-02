В США разбился военно-транспортный самолет С-130

Вашингтон, 2 мая. Военно-транспортный самолет ВВС США C-130 «Геркулес» разбился в американском штате Джорджия, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Да, мы можем подтвердить, что это был самолет национальной гвардии. Это все, что мы знаем на данный момент», — заявили в пресс-службе ВВС США, пишет РИА Новости.

По данным CNN, самолет упал недалеко от аэропорта Саванны. Сотрудники воздушных ворот помогают экстренным службам в связи с инцидентом. На работе самого аэропорта происшествие не отразилось.

Напомним, что С-130 является основным военно-транспортным самолетом США, имеет грузоподъемность около 19 тонн.