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В США разбился военно-транспортный самолет С-130
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Жертвами крушения военно-транспортного самолета С-130 в США стали два человека
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    В США разбился военно-транспортный самолет С-130

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    В США разбился военно-транспортный самолет С-130

    Вашингтон, 2 мая. Военно-транспортный самолет ВВС США C-130 «Геркулес» разбился в американском штате Джорджия, сообщили в пресс-службе ведомства. 

    «Да, мы можем подтвердить, что это был самолет национальной гвардии. Это все, что мы знаем на данный момент», — заявили в пресс-службе ВВС США, пишет РИА Новости. 

    По данным CNN, самолет упал недалеко от аэропорта Саванны. Сотрудники воздушных ворот помогают экстренным службам в связи с инцидентом. На работе самого аэропорта происшествие не отразилось.

    Напомним, что С-130 является основным военно-транспортным самолетом США, имеет грузоподъемность около 19 тонн.

    Автор: Ирина Селезнева
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