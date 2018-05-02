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В Одессе задержали мужчину с гранатой рядом с местом марша националистов
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    В Одессе задержали мужчину с гранатой рядом с местом марша националистов

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    В Одессе задержали мужчину с гранатой рядом с местом марша националистов

    Киев, 2 мая. Сотрудники полиции задержали мужчину с предметом, который похож на гранату, в Одессе недалеко от маршрута следования марша националистов, который проходит по случаю годовщины трагедии 2 мая 2014 года.

    Сотрудники национальной полиции во время проведения усиленных мероприятий по охране общественного порядка обнаружили мужчину в Приморском районе города, недалеко от маршрута следования марша националистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Одесской области.

    В ходе проверки специалисты обнаружили в сумке мужчины предмет, внешне похожий на гранату. Как стало известно, злоумышленника задержали, его личность устанавливается.

    «Одной из версий действий задержанного является совершение в отношении участников марша противоправных действий», — говорится в сообщении.

    Автор: Дарья Смолина
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