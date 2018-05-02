В Одессе задержали мужчину с гранатой рядом с местом марша националистов

Киев, 2 мая. Сотрудники полиции задержали мужчину с предметом, который похож на гранату, в Одессе недалеко от маршрута следования марша националистов, который проходит по случаю годовщины трагедии 2 мая 2014 года.

Сотрудники национальной полиции во время проведения усиленных мероприятий по охране общественного порядка обнаружили мужчину в Приморском районе города, недалеко от маршрута следования марша националистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Одесской области.

В ходе проверки специалисты обнаружили в сумке мужчины предмет, внешне похожий на гранату. Как стало известно, злоумышленника задержали, его личность устанавливается.