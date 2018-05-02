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Порошенко заявил о намерении ввести аналогичные США санкции против России
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    Порошенко заявил о намерении ввести аналогичные США санкции против России

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    Порошенко заявил о намерении ввести аналогичные США санкции против России

    Киев, 2 мая. Украина решила ввести аналогичные США санкции против России и продлить ранее введенные Киевом ограничения, заявил президент Петр Порошенко по итогам заседания СНБО. 

    «Очень важно, я хотел бы подчеркнуть, что и предыдущие санкции, которые сейчас продолжаются, четко синхронизированы с нашими партнерами из ЕС, США», — заявил Порошенко.

    Он отметил, что новые санкции связаны с «применением химоружия в Британии», делом Скрипаля. Как сообщила ранее пресс-служба СНБО Украины, Петр Порошенко также рассмотрел вопрос продолжения санкций в связи ситуацией вокруг Крыма.

    Полуостров Крым стал российским регионом по итогам народного референдума, который произошел в марте 2014 года. В Кремле неоднократно заявляли, что волеизъявление крымчан прошло демократическим путем, вопрос о статусе полоустрова закрыт окончательно. 

    РФ опровергает все обвинения Лондона в причастности к инциденту в Солсбери. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, вещество, которое Запад именует «Новичком», стояло на вооружении НАТО. 

    Автор: Ирина Селезнева
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