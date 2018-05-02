США напомнили Киеву об оборонительном характере ПТРК Javelin

Киев, 2 мая. Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Украина должна применять ракетные комплексы Javelin для самообороны. Об этом он сообщил по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в среду, 2 мая.

Как стало известно, противотанковые ракетные комплексы Javelin, произведенные в США, уже доставили на Украину. По словам министра обороны Украины Степана Полторака, практическая подготовка Javelin в вооруженных силах страны начнется со среды, 2 мая, сообщает РИА Новости.

«Мы с самого начала говорили, что Javelin являются оборонным оружием и должны применяться Украиной для самообороны», — сообщил Митчелл.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки стрелкового оружия на Украину помешают урегулированию конфликта в Донбассе и реализации минских соглашений. Также заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин отметил, что Россия обеспокоена тем, что планируются поставки летательных вооружений на Украину.