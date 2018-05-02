РПА поддержит кандидата в премьеры Армении, который получит поддержку трети депутатов

Ереван, 2 мая. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) готова проголосовать за кандидата в главы правительства, кто будет обладать поддержкой одной трети депутатов парламента, заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

Республиканская партия Армении поддержит кандидата на пост премьера, который получит голоса 1/3 депутатов парламента.

«У нас не будет собственного кандидата», — заявил Ваграм Багдасарян.

Глава фракции добавил, что 8 мая у республики появится новый премьер. Багдасарян призвал протестующих открыть дороги и разблокировать аэропорт.

Напомним, что 1 мая лидер оппозиции Никол Пашинян не смог набрать требуемые 53 голоса для избрания премьером. Второй тур намечен на 8 мая.