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Порошенко: СНБО Украины рассмотрит прекращение некоторых соглашений СНГ
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    Порошенко: СНБО Украины рассмотрит прекращение некоторых соглашений СНГ

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    Порошенко: СНБО Украины рассмотрит прекращение некоторых соглашений СНГ

    Киев, 2 апреля. Украинский президент Петр Порошенко сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос о прекращении действия некоторых соглашений СНГ. Об этом он заявил в ходе заседания СНБО в среду, 2 мая.

    «Пунктом нашей повестки дня является проект решения о прекращении действия отдельных соглашений о СНГ», — заявил Петр Порошенко.

    Украинский лидер также добавил, что ключевая позиция заключается в том, что «мы будем обращаться к парламенту об отмене соглашения о координационных органах СНГ и ряда других соглашений». Об этом сообщает РИА Новости.

    Ранее Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.

    Автор: Дарья Смолина
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