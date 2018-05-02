Порошенко: СНБО Украины рассмотрит прекращение некоторых соглашений СНГ

Киев, 2 апреля. Украинский президент Петр Порошенко сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос о прекращении действия некоторых соглашений СНГ. Об этом он заявил в ходе заседания СНБО в среду, 2 мая.

«Пунктом нашей повестки дня является проект решения о прекращении действия отдельных соглашений о СНГ», — заявил Петр Порошенко.

Украинский лидер также добавил, что ключевая позиция заключается в том, что «мы будем обращаться к парламенту об отмене соглашения о координационных органах СНГ и ряда других соглашений». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.