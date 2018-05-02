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Порошенко и советник госсекретаря США обсудили размещение миротворцев в Донбассе
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    Порошенко и советник госсекретаря США обсудили размещение миротворцев в Донбассе

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    Порошенко и советник госсекретаря США обсудили размещение миротворцев в Донбассе

    Киев, 2 мая. Президент Украины Петр Порошенко и помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл обсудили вопросы безопасности в Донбассе, в том числе подходы в размещении миротворцев ООН в регионе, сообщила пресс-служба президента.

    Петр Порошенко и американский чиновник Уэсс Митчелл акцентировали внимание на первоочередных шагах в мирном урегулировании ситуации в Донбассе. 

    «Скоординированы подходы относительно реализации инициативы по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе», — говорится в сообщении.

    Украинская сторона в очередной раз возложила ответственность на Россию за конфликт в Донбассе. В Москве неоднократно заявляли, что РФ не является участницей внутриукраинского конфликта, а страной-гарантом. 

    Киев пытается добиться введения миротворцев в Донбасс с расширенными мандатом. Президент России Владимир Путин считает, что миротворческий контингент необходим для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. 

    Ранее Петр Порошенко подписал указ о смене формата операции в Донбассе, в ДНР и ЛНР опасаются новых попыток ВСУ прорвать линию фронта. 

    Автор: Ирина Селезнева
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