Порошенко и советник госсекретаря США обсудили размещение миротворцев в Донбассе

Киев, 2 мая. Президент Украины Петр Порошенко и помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл обсудили вопросы безопасности в Донбассе, в том числе подходы в размещении миротворцев ООН в регионе, сообщила пресс-служба президента.

Петр Порошенко и американский чиновник Уэсс Митчелл акцентировали внимание на первоочередных шагах в мирном урегулировании ситуации в Донбассе.

«Скоординированы подходы относительно реализации инициативы по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе», — говорится в сообщении.

Украинская сторона в очередной раз возложила ответственность на Россию за конфликт в Донбассе. В Москве неоднократно заявляли, что РФ не является участницей внутриукраинского конфликта, а страной-гарантом.

Киев пытается добиться введения миротворцев в Донбасс с расширенными мандатом. Президент России Владимир Путин считает, что миротворческий контингент необходим для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ.

Ранее Петр Порошенко подписал указ о смене формата операции в Донбассе, в ДНР и ЛНР опасаются новых попыток ВСУ прорвать линию фронта.