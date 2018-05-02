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Скончался советский певец Вадим Мулерман
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    Скончался советский певец Вадим Мулерман

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    Скончался советский певец Вадим Мулерман

    Москва, 2 мая. Советский эстрадный певец Вадим Мулерман скончался на 80-м году жизни в Нью-Йорке. Об этом сообщила знакомая и коллега артиста Нина Бродская.

    Как сообщила Нина Бродская, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. По ее словам, в ближайшее время будет известно, когда и где похоронят музыканта. Об этом сообщает ТАСС.

    Вадим Мулерман – народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины. Он первым исполнил такие композиции, как «Лада», «Трус не играет в хоккей», «Приснилось мне», «Август».

    Автор: Дарья Смолина
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