В связи с бурными событиями в Армении, которые все больше напоминают попытку антигосударственного переворота, первый заместитель председателя комитета Госдумы Геннадий Онищенко через Федеральное агентство новостей напрямую обратился к жителям этой страны с предупреждением об опасности происходящих там процессов.

Молю бога, чтобы Армения не повторила судьбу Украины. Колонка Геннадия Онищенко

Считаю, что политические комментарии по ситуации в Армении пока давать рано. Но происходящее в этой стране не оставляет меня равнодушным. Так сложилась моя судьба, что мне приходилось в той или иной мере участвовать в кризисах, происходивших в Армении, начиная еще с советских времен — с 1989 года, когда я работал в министерстве здравоохранения СССР в главном управлении карантинных инфекций. И первая моя длительная командировка в Армению была связана с организацией противоэпидемических мероприятий в разрушенных землетрясением Спитаке и Ленинакане, который теперь называется Гюмри.

Помню, как, находясь в эпицентре человеческих страданий и горя, потом мы возвращались в Ереван и видели тогда, как и сейчас, необычные для советского времени многотысячные демонстрации и митинги. Результатом этого в какой-то мере стала детонация развала Советского Союза.

Тогда же под сурдинку была закрыта и атомная станция, которая находилась на территории Армении и вполне успешно работала. А две последующие зимы в уже независимой Армении, не имеющей собственных энергоносителей, были очень холодные… Помню исповедь моего коллеги — директора Института гигиены Армении — ему пришлось зимой топить квартиру книгами, которые он сжигал в знаменитой буржуйке. Уникальная библиотека была принесена в жертву ради выживания его семьи.

Следующий этап — в том же 1989 году. Тогда следствием разбалансировки всех отраслей экономики стала трагедия в республиканском НИИ в Ереване, когда в результате сепсиса там умерли младенцы. Я тогда срочно вылетел в Ереван, и мы вместе с руководством республики и со специалистами разбирались в причинах этой трагедии. И тогда я тоже видел многотысячные митинги с жесткими лозунгами, читал ангажированные статьи в газетах…

Затем был Нагорный Карабах, где я провел много времени, поскольку там началась вспышка гепатита среди военнослужащих и гражданского населения, там тоже были и манифестации, и недовольство…

В связи с этим хочу напомнить пословицу, что благими намерениями выстлана дорога в ад.

Так случилось, что во время недавнего визита в Ереван я жил в той же гостинице, что и ровно 30 лет назад, когда я работал в зоне спитакского землетрясения. И этот виток судьбы для меня стал в некотором роде символом всей истории постсоветской Армении

В составе делегации Государственной думы мы работали в том же здании ЦК Компартии Армении, теперь это здание Народного собрания (парламента). И там мы встречались со всеми фракциями, слушали друг друга, задавали вопросы.

Поделюсь своими размышлениями относительно происходящего в последние дни в Ереване, в надежде быть услышанным митингующими и всеми теми, кто запускает эти механизмы, напоминающие мне недавние для меня события армянской истории, хотя для молодежи, которая стоит на ереванских площадях, эта история уже очень-очень давняя…

Да, конечно, нужно высказывать свое мнение и свое возмущение, и те, кто ведет людей на площади, как мантру повторяют, что мы мол действом в конституционным поле.

Но политические силы, которые не проголосовали за единственного кандидата в премьер-министры, имеют на это право. И сейчас очень важно остаться в конституционным поле, особенно в семь дней между первым и вторым туром выборов премьер-министра Армении. Второй тур должен состояться 8 мая, и оставшееся до голосования время нужно использовать только для того, чтобы проводить политические консультации, договариваться со всеми силами — и те, кто исповедует прагматизм, и увлеченные революционной романтикой — вам всем надо искать компромиссы.

То, что сегодня происходит в Армении, включая перекрытия дорог вплоть до аэропорта, — это уже не конституционные методы. Да, машины скорой помощи пропускают, но для функционирования многомиллионного города того мало. Нужно подвозить продукты питания, нужно обеспечивать работу госучреждений, нужно обеспечивать работу противопожарных и других служб жизнеобеспечения непростого со всех точек зрения города. Ведь Ереван — старый город, расположенный в сложных географических и климатических условиях.

Хочу предостеречь и уберечь народ Армении, призываю все силы к тому, чтобы искать компромисс за столом переговоров, а не идти по пути возбуждении и без того раздраженного и возбужденного общества.

Не приведи господь — молю бога, чтобы в Ереване не произошло того, что происходило в Киеве, что происходило в Тбилиси, в других городах. Когда утеряна управляемость, когда малейшая случайность может сдетонировать, могут начаться процессы, которые надолго отбросят Армению в стихию неуправляемости, а это чревато для всех горькими последствиями.

Не может общество быть долгое время в состоянии революционной эйфории, вспомните, как трудно понималась экономика Армении после всех тектонических изменений, которые для меня недавнее прошлое, а для кого-то уже далекая история прошлого века. И ответственность за это ляжет на силы, которые ведут и призывают к противосиянию, а также на тех, кто сегодня, находясь у власти, занимает выжидательную позицию.

Все вы отвественны перед историей, перед народом Армении за происходящее. Кроме амбиций, упрямства и обид, кроме политической эйфории, которая сегодня царит в том числе и в депутатском корпусе Армении, есть вещи более важные — ответственность перед своим народом. Призываю вас к прагматичному компромиссу во имя эволюционного, а не революционного развития событий, как это, к сожалению, порой имело место в истории Армении.

Слом и разрушение — это не путь. Надо проанализировать ошибки и найти верный путь в сложившейся ситуации. Несмотря на утверждение, что последние события в Армении — это сугубо армянская проблема и она не похожа на другие, поверьте, — это абсолютно один сценарий, только с некоторыми нюансами. И, не давая оценок, просо прошу — наберитесь хладнокровия, переступите через амбиции и сделайте все, чтобы никто не пострадал, чтобы страна жила, и не улица служила политикам, а политики служили своему народу и думали прежде всего о нем.