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Сирия подняла флаг над районом Ярмук: САА очищает сданные боевиками кварталы Дамаска — видео ФАН
Россия
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    Сирия подняла флаг над районом Ярмук: САА очищает сданные боевиками кварталы Дамаска — видео ФАН

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    Ярмук

    Западные кварталы района Ярмук на юге Дамаска, ранее занимаемые боевиками вооруженной оппозиции, перешли под полный контроль Сирийской арабской армии (САА). Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР посетил освобожденную часть столицы и запечатлел на видео церемонию поднятия сирийского государственного флага.

    Карта военных действий — Дамаск

    Военнослужащие установили флаг вместе с изображением законного президента арабской республики Башара Асада на одном из зданий, затем подняли знамена над своими головами и хором произнесли слова присяги. Теперь эти кварталы, хотя и пережившие значительные разрушения в результате столкновений между «Джебхат ан-Нусрой»1 и «Исламским государством»1 (обе организации запрещены в РФ), спустя несколько лет оккупации вернулись под управление официального правительства САР.

    Ярмук

    Это произошло накануне после эвакуации порядка 200 боевиков Свободной сирийской армии (ССА), «Джейш Аль-Ислам», «Хайят Тахрир аш-Шам» и членов их семей в провинцию Идлиб. Радикалам было позволено беспрепятственно покинуть Ярмук в обмен на освобождение примерно 1500 мирных граждан из осажденных ими поселений Аль-Фуа и Кефрая. Данное соглашение между Дамаском и боевиками было достигнуто при участии российского координационного центра.

    Ярмук

    На южную окраину столицы уже прибыли бульдозеры правительственных сил САР, которые приступили к уборке завалов и строительного мусора. Кроме того, как можно увидеть на видеозаписи нашего корреспондента, инженерные подразделения САА деблокируют проходы в район и расчищают дороги между зданиями в преддверии новой фазы военной операции сирийских войск на юге Дамаска.

    15 Фото.
    15 Фотографий

    Освобожденные кварталы планируется использовать в качестве плацдарма для развития наступления САА против «Исламского государства». Напомним, террористы ИГ1 по-прежнему контролируют восточную часть района Ярмук, а также соседние столичные пригороды Ат-Тадамун и Аль-Хаджар Аль-Асвад. В отличие от сил вооруженной оппозиции ИГИЛовцы отказались от добровольной капитуляции и до сих пор продолжают ожесточенное сопротивление.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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