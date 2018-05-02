Глава Минобороны Британии признал гибель одного мирного жителя при ударе по Сирии

Лондон, 2 мая. Глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон признал, что в ходе авиаудара коалиции по Сирии, в котором принимали участие самолеты ВВС Соединенного Королевства, погиб один мирный житель.

Гювин Уильямсон выразил сожаление, что при ударе 26 марте текущего года, нацеленного на террористов ИГ1 (группировка запрещена в России), погиб мирный сириец.

«В ходе атаки против трех бойцов ИГ гражданин на мотоцикле в последний момент пересек территорию удара, выяснилось, что один мирный житель был непреднамеренно убит», — пояснил британский министр.

Он заверил, что власти Британии делают все необходимое, чтобы «минимизировать риск для гражданского населения». Также отмечается, что самолеты ВВС Соединенного Королевства осуществили порядка 1,6 тысяч ударов по ИГИЛ1 в Сирии в составе группы самолетов коалиции. Накануне коалиция во главе с США нанесла удар по Хасаке, по данным SANA, погибли 25 мирных жителей, десятки ранены.

1 Организация запрещена на территории РФ.