Меню
Новости Сирии
Глава Минобороны Британии признал гибель одного мирного жителя при ударе по Сирии
Весь мир
РПА поддержит кандидата в премьеры Армении, который получит поддержку трети депутатов
Следующая новость
Загрузка...

    Глава Минобороны Британии признал гибель одного мирного жителя при ударе по Сирии

    36

    Глава Минобороны Британии признал гибель одного мирного жителя при ударе по Сирии

    Лондон, 2 мая. Глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон признал, что в ходе авиаудара коалиции по Сирии, в котором принимали участие самолеты ВВС Соединенного Королевства, погиб один мирный житель.

    Гювин Уильямсон выразил сожаление, что при ударе 26 марте текущего года, нацеленного на террористов ИГ1 (группировка запрещена в России), погиб мирный сириец. 

    «В ходе атаки против трех бойцов ИГ гражданин на мотоцикле в последний момент пересек территорию удара, выяснилось, что один мирный житель был непреднамеренно убит», — пояснил британский министр.

    Он заверил, что власти Британии делают все необходимое, чтобы «минимизировать риск для гражданского населения». Также отмечается, что самолеты ВВС Соединенного Королевства осуществили порядка 1,6 тысяч ударов по ИГИЛ1 в Сирии в составе группы самолетов коалиции. Накануне коалиция во главе с США нанесла удар по Хасаке, по данным SANA, погибли 25 мирных жителей, десятки ранены.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.