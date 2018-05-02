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Японские ученые выяснили, с какой группой крови выше шанс умереть от травмы
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    Японские ученые выяснили, с какой группой крови выше шанс умереть от травмы

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    Японские ученые выяснили, с какой группой крови выше шанс умереть от травмы

    Москва, 2 мая. Японские ученые выяснили, у людей с какой группой крови выше шанс умереть от травмы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Critical Care.

    Специалисты из больницы при Медицинском и стоматологическом университете Токио изучили данные о более 900 пациентах. Как выяснилось, люди, у которых первая группа крови, больше рискуют умереть от травм, чем другие.

    Как оказалось, смертность у пациентов с тяжелыми травмами, имеющих первую группу крови, составляет 28 процентов. У других же групп крови данный показатель равен 11 процентам.

    Также ученые сообщили, что у людей с первой группой крови из-за плохой свертываемости крови выше риск кровопотери. Полагается, что это может быть связано с тем, что у людей этой группы крови низкий уровень фактора фон Виллебранда.

    Наше исследование также поднимает вопрос о том, как экстренное переливание эритроцитов первой группы крови пациентам с тяжелыми травмами может повлиять на гомеостаз, процесс, благодаря которому кровотечение останавливается, и есть ли какая-то разница в сравнении с другими группами крови», — заявил доктор Ватара Такаяма.

    Автор: Дарья Смолина
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