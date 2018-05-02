Японские ученые выяснили, с какой группой крови выше шанс умереть от травмы

Москва, 2 мая. Японские ученые выяснили, у людей с какой группой крови выше шанс умереть от травмы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Critical Care.

Специалисты из больницы при Медицинском и стоматологическом университете Токио изучили данные о более 900 пациентах. Как выяснилось, люди, у которых первая группа крови, больше рискуют умереть от травм, чем другие.

Как оказалось, смертность у пациентов с тяжелыми травмами, имеющих первую группу крови, составляет 28 процентов. У других же групп крови данный показатель равен 11 процентам.

Также ученые сообщили, что у людей с первой группой крови из-за плохой свертываемости крови выше риск кровопотери. Полагается, что это может быть связано с тем, что у людей этой группы крови низкий уровень фактора фон Виллебранда.