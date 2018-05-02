2 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Киев готовит вторжение в ЛНР

Киев готовит вторжение в ЛНР Киев готовит вторжение в Луганскую Народную Республику. С таким заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, сейчас предпринимаются активные попытки эскалации конфликта в Донбассе. Накануне в ЛНР нашли и обезвредили несколько взрывных устройств. Глава республики считает, что регулярная армия пытается создать в Донбассе напряженность и «подготовить почву для вторжения». Пасечник также подчеркнул, что действия неслучайно начали форсировать незадолго до Дня Победы над фашизмом.

В Армении возобновились акции протестов В Армении с новой силой возобновилось противостояние. Лидер оппозиции Никол Пашинян, не сумев стать новым премьер-министром, призвал своих сторонников активизироваться. Сейчас десятки тысяч людей прилагают все усилия, чтобы парализовать жизнь в городах Армении. Корреспондент Федерального агентства новостей с места событий передает, что улицы Еревана и Гюмри заблокированы, полиция практически не вмешивается в происходящее. Лишь министерство обороны Армении призывает демонстрантов не препятствовать проезду военной техники, но эти призывы пока остаются не услышанными.

В результате нового удара ВВС США по Сирии погибли не менее 10 мирных жителей Авиация западной коалиции вновь провела бомбардировку территорий Хасаки. В результате погибли не менее десяти мирных жителей провинции, большое количество гражданских получили ранения. Между тем в провинцию Идлиб для укрепления наблюдательных пунктов в городе Хама прибыл турецкий военный конвой. Воздушно-космические силы России в этой местности обеспечивают прикрытие правительственным войскам и проводят разведывательные операции.