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2 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Киев готовит вторжение в ЛНР
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    2 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Киев готовит вторжение в ЛНР

    Киев готовит вторжение в ЛНР. В Армении возобновились акции протестов. В результате нового удара ВВС США по Сирии погибли не менее 10 мирных жителей. Владимир Путин проведет в Сочи заседание наблюдательного совета «Оргкомитета «Россия-2018».
    18:41 2 Мая 2018
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    Киев готовит вторжение в ЛНР

    2 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Киев готовит вторжение в ЛНР

    Киев готовит вторжение в Луганскую Народную Республику. С таким заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, сейчас предпринимаются активные попытки эскалации конфликта в Донбассе. Накануне в ЛНР нашли и обезвредили несколько взрывных устройств. Глава республики считает, что регулярная армия пытается создать в Донбассе напряженность и «подготовить почву для вторжения». Пасечник также подчеркнул, что действия неслучайно начали форсировать незадолго до Дня Победы над фашизмом.

    В Армении возобновились акции протестов

    2 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Киев готовит вторжение в ЛНР

    В Армении с новой силой возобновилось противостояние. Лидер оппозиции Никол Пашинян, не сумев стать новым премьер-министром, призвал своих сторонников активизироваться. Сейчас десятки тысяч людей прилагают все усилия, чтобы парализовать жизнь в городах Армении. Корреспондент Федерального агентства новостей с места событий передает, что улицы Еревана и Гюмри заблокированы, полиция практически не вмешивается в происходящее. Лишь министерство обороны Армении призывает демонстрантов не препятствовать проезду военной техники, но эти призывы пока остаются не услышанными.

    В результате нового удара ВВС США по Сирии погибли не менее 10 мирных жителей

    2 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Киев готовит вторжение в ЛНР

    Авиация западной коалиции вновь провела бомбардировку территорий Хасаки. В результате погибли не менее десяти мирных жителей провинции, большое количество гражданских получили ранения. Между тем в провинцию Идлиб для укрепления наблюдательных пунктов в городе Хама прибыл турецкий военный конвой. Воздушно-космические силы России в этой местности обеспечивают прикрытие правительственным войскам и проводят разведывательные операции.  

    Владимир Путин третьего мая проведет в Сочи пройдет заседание наблюдательного совета «Оргкомитета «Россия-2018»

    2 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Киев готовит вторжение в ЛНР

    Владимир Путин завтра проведет в Сочи заседание наблюдательного совета «Организационного комитета «Россия-2018». Участники встречи обсудят готовность стадионов и других задействованных объектов к приему Чемпионата мира по футболу. Кроме того, президент посетит Центр выдачи паспортов болельщиков и оценит обновленный стадион «Фишт». Запланирована также встреча российского лидера с президентом ФИФА Джанни Инфантино. 
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