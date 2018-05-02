Исполняющий обязанности министра культуры Армении ушел в отставку

Ереван, 2 мая. Исполняющий обязанности министра культуры Армении Армен Амирян ушел в отставку из-за сложившейся в стране ситуации. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства культуры Рузан Хачатрян журналистам в среду, 2 мая.

«Амирян ушел в отставку из-за сложившейся в стране ситуации», — заявила Хачатрян.

Как стало известно, утром у здания министерства культуры собрались митингующие, которые призывали министра присоединиться к оппозиционному движению.

Напомним, второй тур выборов премьер-министра Армении состоится 8 мая. В первом туре выборов, который прошел 1 мая, депутаты не смогли выбрать единственного кандидата.