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Исполняющий обязанности министра культуры Армении ушел в отставку
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    Исполняющий обязанности министра культуры Армении ушел в отставку

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    Исполняющий обязанности министра культуры Армении ушел в отставку

    Ереван, 2 мая. Исполняющий обязанности министра культуры Армении Армен Амирян ушел в отставку из-за сложившейся в стране ситуации. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства культуры Рузан Хачатрян журналистам в среду, 2 мая.

    «Амирян ушел в отставку из-за сложившейся в стране ситуации», — заявила Хачатрян.

    Как стало известно, утром у здания министерства культуры собрались митингующие, которые призывали министра присоединиться к оппозиционному движению.

    Напомним, второй тур выборов премьер-министра Армении состоится 8 мая. В первом туре выборов, который прошел 1 мая, депутаты не смогли выбрать единственного кандидата.

    Автор: Дарья Смолина
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