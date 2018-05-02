Сирия, 2 мая. ВКС РФ уничтожили подземную военную базу исламистов в северной части Хамы. ССА** обнаружила заминированный автомобиль у сирийско-турецкой границы. В результате взрыва в Хасаке пострадали мирные жители, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводят боевые вылеты в поддержку САА в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ожидают прибытия подкрепления в районе Ярмука на юге от Дамаска; обнаружили массовое захоронение на востоке Алеппо.

«Исламское государство»1: казнило одного из ополченцев-шиитов на юге от Дамаска; организовало взрыв в южной части Хасаки; активировало СВУ в иракской провинции Дияла.

Сирийская свободная армия** (ССА): обнаружила заминированный автомобиль в районе Джараблуса у сирийско-турецкой границы на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: лишилась подземной военной базы в результате ударов ВКС РФ в Хаме.

Провинция Дамаск

Появилась информация о том, что Сирийская арабская армия (САА) заняла все территории, ранее подконтрольные исламистам вооруженной оппозиции, в районе лагеря «Аль-Ярмук». Напомним, боевики были вывезены в провинцию Идлиб в рамках соглашения с правительством САР, по условиям которого силам «Тахрир Аш-Шам» была обеспечена беспрепятственная эвакуация в обмен на освобождение пяти тысяч мирных жителей. По данным военных источников в сети Twitter (SyriaWar2) и (C_Military1), правительственные войска ожидают прибытия дополнительных подразделений, чтобы усилить натиск на линии разграничения сил САА и террористов «Исламского государства».

Между тем информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что еще во время вооруженных столкновений в Ярмуке ИГИЛовцы захватили одного из проасадовских ополченцев-шиитов. Он был казнен в районе Хаджар Аль-Асвад.

Провинция Алеппо

Новостное агентство Al Manar News сообщает о том, что в городе Джараблус, подконтрольном протурецким отрядам Сирийской свободной армии (ССА), был обнаружен заминированный автомобиль. К счастью, СВУ удалось обезвредить. Напомним, населенный пункт находится в непосредственной близости от границы с Турцией. Местные активисты убеждены, что взрывное устройство было заложено террористами Рабочей партии Курдистана (РПК), связанной с Отрядами народной самообороны (YPG). Напомним, Анкара неоднократно высказывала свои опасения по поводу присутствия радикальных курдских формирований у сирийско-турецкой границы. С целью обезопасить данные территории и создать буферную зону турецкие войска при помощи «свободной армии» зачистили кантон Африн. Ранее также сообщалось о готовящемся наступлении в районе Манбиджа.

Согласно информации новостного портала Al Masdar News, Сирийская арабская армия (САА) обнаружила массовое захоронение в восточной части провинции на территориях, ранее оккупированных террористами «Исламского государства». Тела сирийских военнослужащих были найдены в районе деревни Вадха недалеко от города Маскана. Предполагается, что погибшие вели бои за авиабазу «Аль-Джарра» в мае прошлого года.

Между тем в Африне не утихают вооруженные стычки между различными формированиями «свободной армии». По словам активистов оппозиции, силы бригады «Султана Мохаммада Аль-Фатеха» открыли огонь по позициям отряда «Аль-Монтазер Била». В результате перестрелок обе стороны понесли потери в живой силе.

Провинция Хама

Российские военные самолеты продолжают проводить боевые вылеты в поддержку Сирийской арабской армии (САА) на севере региона. По информации агентства новостей Al Masdar News, точечные авиаудары ВКС РФ пришлись по военным объектам террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***, на подступах к городу Кафр Зета. В результате воздушной атаки удалось уничтожить подземную военную базу исламистской группировки «Джейш Аль-Изза», сотрудничающей с «Ан-Нусрой». Как передает телеканал Halab Today TV, сирийские ВВС также атаковали опорные пункты джихадистов с воздуха.

Провинция Хасака

К югу от административного центра провинции произошел взрыв. Военный источник в социальной сети Twitter (hosienmortadapressnew) сообщает о том, что бомба детонировала недалеко от населенного пункта Ариша. В результате взрыва не менее восьми мирных жителей получили ранения. Предполагается, что СВУ было установлено террористами так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства», члены которых все еще скрываются в пустынных районах страны, преимущественно на подконтрольных проамериканским формированиям районах. Вследствие того, что курдские формирования до сих пор не провели операции по зачистке данных территорий, местные жители постоянно находятся под угрозой нападений ИГИЛовцев.

Ирак

Информационное агентство Al Sumaria News сообщает о том, что в провинции Дияла прогремел очередной взрыв. Взрывное устройство, предположительно установленное террористами «Исламского государства», было активировано в районе населенного пункта Абу Даан в северной части региона, что привело к гибели трех мирных жителей, в том числе одного ребенка. Напомним, несмотря на то, что о полном уничтожении террористической группировки премьер-министр Хайдер Аль-Абади заявил еще в конце прошлого года, боевики все еще продолжают осуществлять подпольную деятельность в стране, скрываясь в подземных тоннелях, а также под видом гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)