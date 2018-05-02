Главные новости 2 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 2 мая.

На Украине признают, что Киев не сможет повлиять на строительство газопровода «Северный поток — 2». На Украине признали, что «Северный поток — 2» не остановить.

Актриса Рената Литвинова выложила в своем Instagram фотографию своей коллеги Елены Величко, выразив соболезнования в связи с ее кончиной Рената Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко.

Российский истребитель Су-27 перехватил патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США в небе над Балтикой. Телеканал CNN представил видео этого сближения. Появилось видео перехвата самолета-разведчика США российским истребителем над Балтикой.

Киев предпринимает попытки эскалации конфликта в Донбассе в канун Дня Победы над фашизмом, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Глава ЛНР обвинил Киев в подготовке вторжения в республику.

Потери латвийского рыбоперерабатывающего предприятия Brvais Vilnis в минувшем году выросли практически в два раза — до 1,122 миллиона евро. Об этом передает агентство Sputnik Latvija. Российские санкции привели к убыткам производителя латвийских шпрот.

Президент Франции Эммануэль Макрон случайно назвал «вкусной» супругу премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла. По всей видимости, французский лидер неудачно использовал в английском языке кальку с французского. Макрон опозорился в Австралии, любезничая с женой премьера.

Часть боевиков ИГ1 заявили о намерении добровольно сдаться войскам САР на юге Дамаска. Курды активизировали провокационные обстрелы позиций САА в Дейр-эз-Зоре. Ряд исламистов готовятся продолжить сопротивление на севере Хомса. Сирия новости 2 мая 07.00: часть боевиков ИГ сдались армии САР в Дамаске, провокации курдов в Дейр-эз-Зоре.

Украинские политолог Владимир Корнилов считает неоправданно оптимистичным для Киева прогноз, что «Северный поток — 2» лишит Украину всего лишь половины доходов за газовый транзит. Это он оптимист: Корнилов оценил заявление экс-министра Украины по «Северному потоку — 2».

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал видео с избиением депутата Верховной рады Украины Мустафы Найема. По словам Саакашвили, эти кадры – «приговор эпохе Порошенко» «Приговор эпохе Порошенко»: Саакашвили прокомментировал избиение Найема.

Британские специалисты назвали самые пьющие профессии.

1 Организация запрещена на территории РФ.