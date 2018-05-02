Чемодан с телом мужчины выловили из реки в подмосковном Ногинске

Москва, 2 мая. Чемодан, в котором находилось тело мужчины, обнаружили в реке Клязьма в подмосковном Ногинске. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Информация о том, что в реке был найден чемодан с телом мужчины, поступила в правоохранительные органы 2 мая. По факту случившего было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета, выясняются все обстоятельства произошедшего. Специалисты также пытаются выяснить личность неизвестного мужчины. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.