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Профессионально встречаем ракетами: в РФ ответили CNN на обвинения в «непрофессиональном» перехвате Су-27 самолета США
Политика
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    Профессионально встречаем ракетами: в РФ ответили CNN на обвинения в «непрофессиональном» перехвате Су-27 самолета США

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    Профессионально встречаем ракетами: в РФ ответили CNN на обвинения в «непрофессиональном» перехвате Су-27 самолета США

    Москва, 2 мая. Истребитель Су-27 ВКС РФ «непрофессионально» сблизился с американским самолетом Boeing P-8 Poseidon над Балтийским морем, передает CNN. Россияне отреагировали на обвинение западных СМИ.

    Американский телеканал сообщил, что во время сближения расстояние между самолетами составило шесть метров. В такой близости Су-27 и Boeing P-8 Poseidon пребывали порядка девяти минут. CNN считает, что сближение представляло опасность и было «непрофессиональным».

    «А профессионально бомбить больницы и школы в Сирии и Ираке, свадьбы в Афганистане и Йемене?» — резонно спрашивает Василий Дьяконов. 

    Многие россияне ответили CNN с юмором, считая, что только российские пилоты могут быть настолько "вежливы", почти вплотную придвинувшись корпусом самолета к американским незваным гостям.

    «Наши вежливые пилоты поздравили США с Первомаем», — пошутил пользователь Физик.

    «Это вам не Диснейленд», — написал Сергей К. 

    Профессионально встречаем ракетами: в РФ ответили CNN на обвинения в «непрофессиональном» перехвате Су-27 самолета США

    Некоторые пользователи предположили, что для Минобороны США настоящий профессионализм в воздухе— это сбитый самолет. 

    «Профессионально встречаем ракетами», — поиронизировал Геннадий Лесницкий.

    «Почувствовал наше гостеприимство», — написал Антон Куликов.

    «После того, как прошитый очередью из Су-27 «Посейдон» рухнет в море, представители Пентагона изменят свою оценку перехвата на «профессиональный, но опасный»,  — предположил Алексей Петрик.

    Автор: Ирина Селезнева
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