Профессионально встречаем ракетами: в РФ ответили CNN на обвинения в «непрофессиональном» перехвате Су-27 самолета США

Москва, 2 мая. Истребитель Су-27 ВКС РФ «непрофессионально» сблизился с американским самолетом Boeing P-8 Poseidon над Балтийским морем, передает CNN. Россияне отреагировали на обвинение западных СМИ.

Американский телеканал сообщил, что во время сближения расстояние между самолетами составило шесть метров. В такой близости Су-27 и Boeing P-8 Poseidon пребывали порядка девяти минут. CNN считает, что сближение представляло опасность и было «непрофессиональным».

«А профессионально бомбить больницы и школы в Сирии и Ираке, свадьбы в Афганистане и Йемене?» — резонно спрашивает Василий Дьяконов.

Многие россияне ответили CNN с юмором, считая, что только российские пилоты могут быть настолько "вежливы", почти вплотную придвинувшись корпусом самолета к американским незваным гостям.

«Наши вежливые пилоты поздравили США с Первомаем», — пошутил пользователь Физик.

«Это вам не Диснейленд», — написал Сергей К.

Некоторые пользователи предположили, что для Минобороны США настоящий профессионализм в воздухе— это сбитый самолет.

«Профессионально встречаем ракетами», — поиронизировал Геннадий Лесницкий. «Почувствовал наше гостеприимство», — написал Антон Куликов.